Japan Resistor MfgCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Resistor MfgCo hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -60,390 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Japan Resistor MfgCo im vergangenen Quartal 1,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Resistor MfgCo 1,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at