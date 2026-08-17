|
17.08.2026 06:31:29
Japan Resistor MfgCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Japan Resistor MfgCo hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -60,390 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Japan Resistor MfgCo im vergangenen Quartal 1,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Resistor MfgCo 1,42 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!