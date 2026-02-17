Japan Resistor MfgCo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Resistor MfgCo hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 106,61 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -88,870 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Japan Resistor MfgCo mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,12 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 304,330 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -146,630 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,50 Prozent auf 6,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 5,91 Milliarden JPY gelegen.

