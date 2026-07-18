Imperial Holdings Aktie

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WKN: A0ET67 / ISIN: ZAE000067211

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18.07.2026 17:47:20

Japan revises imperial succession rules, but still excludes women

Parliament has adjusted imperial succession laws in the country, seeking to ensure the royal line endures, but maintained the bar on women emperors. A popular princess, Aiko, would be next in line if sex was no issue.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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