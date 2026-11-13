Japan Securities Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Japan Securities Finance hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,10 JPY, nach 33,85 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 42,56 Milliarden JPY gegenüber 27,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at