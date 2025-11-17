Japan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Japan äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,68 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,47 Prozent zurück. Hier wurden 1,97 Milliarden JPY gegenüber 2,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

