JAPAN THIRD PARTY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JAPAN THIRD PARTY hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 44,95 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN THIRD PARTY 28,97 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,93 Prozent auf 2,55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 120,65 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 99,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat JAPAN THIRD PARTY im vergangenen Geschäftsjahr 9,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JAPAN THIRD PARTY 9,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at