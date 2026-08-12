JAPAN THIRD PARTY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JAPAN THIRD PARTY hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,91 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at