11.02.2026 06:31:28
JAPAN THIRD PARTY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JAPAN THIRD PARTY hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 23,27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN THIRD PARTY 30,41 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 2,41 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
