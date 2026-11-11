JAPAN THIRD PARTY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN THIRD PARTY stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 34,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN THIRD PARTY 2,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at