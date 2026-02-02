02.02.2026 06:31:29

Japan Tissue Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japan Tissue Engineering hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,56 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,070 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 544,6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 510,9 Millionen JPY.

