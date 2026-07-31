Japan Tissue Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Tissue Engineering hat am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Japan Tissue Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,970 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 766,9 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 426,4 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at