Japan Tissue Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Tissue Engineering hat am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,39 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,13 Prozent zurück. Hier wurden 673,2 Millionen JPY gegenüber 749,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 18,090 JPY. Im Vorjahr hatten -6,290 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Japan Tissue Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 2,18 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Tissue Engineering 2,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at