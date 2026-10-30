Japan Tobacco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Tobacco hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 105,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 108,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 005,31 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 899,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at