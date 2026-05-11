Japan Tobacco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Japan Tobacco hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Tobacco 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5,89 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at