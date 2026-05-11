Japan Tobacco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Tobacco hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 110,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Tobacco 88,69 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Tobacco 923,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at