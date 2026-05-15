Japan Transcity: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Japan Transcity hat am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 25,44 JPY gegenüber 15,67 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Transcity 31,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 105,52 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Japan Transcity ein Gewinn pro Aktie von 95,75 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 125,52 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Japan Transcity einen Umsatz von 124,77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at