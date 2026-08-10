Japan Transcity informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Transcity hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 29,82 JPY gegenüber 26,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Transcity 32,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at