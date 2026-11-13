Japan Transcity informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Transcity hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 28,25 JPY gegenüber 25,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Japan Transcity mit einem Umsatz von insgesamt 32,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at