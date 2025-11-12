Japan Transcity stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Japan Transcity hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 25,26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Transcity 31,12 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,34 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at