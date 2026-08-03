With us Aktie
WKN: 554221 / ISIN: JP3234010001
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03.08.2026 02:48:08
Japan vows further yen intervention with US if needed
Finance minister Satsuki Katayama confirms joint action with Washington to counter ‘disorderly movements’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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