CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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10.11.2026 14:35:22
Japan watches for signs of change in Trump's foreign policy priorities
Tokyo fears the drubbing US President Donald Trump suffered in last week's midterm elections may push him to pursue a diplomatic quick win at the expense of Washington's allies in the Indo-Pacific.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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