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17.07.2026 06:31:29
Japan Wool Textile hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Japan Wool Textile ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Wool Textile die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,50 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 30,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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