Japan Wool Textile präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Wool Textile gab am 15.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,17 Prozent auf 32,29 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 132,27 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Wool Textile 130,10 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 119,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 115,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at