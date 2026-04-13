Japan Wool Textile: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Japan Wool Textile hat am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Japan Wool Textile ein EPS von 23,87 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 28,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at