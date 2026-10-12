Japan Wool Textile stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Wool Textile veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29,48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 28,48 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at