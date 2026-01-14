Japaniace gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japaniace veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 74,61 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Japaniace 82,23 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Japaniace 3,19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 193,09 JPY. Im letzten Jahr hatte Japaniace einen Gewinn von 181,51 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Japaniace in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

