Japaniace informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japaniace hat am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,76 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at