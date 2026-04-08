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08.04.2026 06:31:29
Japaniace öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Japaniace hat am 06.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japaniace 38,68 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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