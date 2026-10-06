Japaniace stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japaniace hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49,79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,08 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at