Verbraucherpreise 23.10.2026 07:17:00

Japanische Verbraucherpreise steigen weiter

Japanische Verbraucherpreise steigen weiter

Japans Preisentwicklung rückt die Geldpolitik der Notenbank erneut in den Fokus. Die aktuellen Daten liegen im Rahmen der Erwartungen.

Die Inflation in Japan hat sich im September wie erwartet weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln legten um 2,1 Prozent im Jahresvergleich zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Der Wert liegt damit über dem Ziel der Bank of Japan von zwei Prozent. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Analysten hatten für September im Schnitt 2,1 Prozent erwartet.

Mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln stiegen die Verbraucherpreise im September ebenfalls um 2,1 Prozent. Im Monat zuvor hatte die Rate 1,9 Prozent betragen.

Inflation könnte weitere Zinserhöhung nach sich ziehen

Die Preisentwicklung spricht eher dafür, dass die Bank of Japan den Leitzins weiter anheben könnte. Die Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt im September auf 1,25 Prozent und damit den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Es war die zweite Erhöhung in diesem Jahr.-

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Goldpreis bricht nach US-Inflationsdaten ein: Deutlicher Rückgang
Teurer Treibstoff treibt die Inflation im September auf 3,6 Prozent
US-Inflation drückt den Euro: Kurs fällt auf niedrigsten Stand seit Mai 2025

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com,LisaS. / Shutterstock.com,Santanor / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen