Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
30.01.2026 04:45:03
Japan’s Nintendo and Sony face memory price pressures
NINTENDO and Sony Group will face scrutiny over how soaring memory chip prices driven by AI demand have affected their game console...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)
|
11.11.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest (Dow Jones)
Analysen zu Sony Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sony Corp.
|18,54
|-0,19%
|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
|4 202,50
|-0,12%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|18,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.