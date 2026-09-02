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Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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02.09.2026 14:03:13

Japan’s borrowing costs hit 30-year high: what does it mean for global markets?

Move follows weeks of scrutiny of fiscal and monetary policies and rare Washington-Tokyo intervention in currency marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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