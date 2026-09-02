Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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02.09.2026 14:03:13
Japan’s borrowing costs hit 30-year high: what does it mean for global markets?
Move follows weeks of scrutiny of fiscal and monetary policies and rare Washington-Tokyo intervention in currency marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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