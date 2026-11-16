Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.11.2026 05:59:28
Japan’s economy contracts for the first time in a year
Weak consumer spending and record-breaking rains damp GDP growth and complicate interest rate plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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