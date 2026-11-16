|Rückschlag für Japan
|
16.11.2026 07:55:38
Japans Konjunktur kippt: BIP fällt im dritten Quartal, Ökonomen hatten mit Wachstum gerechnet
Im dritten Quartal sanken die Konsumausgaben um 0,3 Prozent und damit etwas stärker als von Experten erwartet. Grund dafür waren zum einen die gestiegenen Lebenshaltungskosten, vor allem für Energie, und zum anderen das schlechte Wetter. Beides belastete den privaten Verbrauch, der den größten Beitrag zum japanischen Bruttoinlandsprodukt beisteuert.
Stütze der Konjunktur waren dagegen die Unternehmen, die deutlich mehr investierten als im Vorquartal. Die Investitionen zogen um 1,6 Prozent und damit etwas mehr als von Analysten erwartet an. Wegen der stark gestiegenen Ölpreise, die den Wert der Importe deutlich nach oben trieben, fiel die Handelsbilanz des Landes negativ aus. Die Differenz aus Exporten und Importen belastete die Wirtschaftsleistung etwas stärker als erwartet.
/zb/jha/
TOKIO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: