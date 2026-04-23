Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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23.04.2026 03:05:12
Japan’s Nikkei crosses 60,000 level for the first time on tech rally
[TOKYO] Japan’s Nikkei share average crossed the 60,000 level for the first time on Thursday (Apr 23), as SoftBank Group and other...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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