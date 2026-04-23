Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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23.04.2026 03:05:12

Japan’s Nikkei crosses key 60,000 level for first time on tech rally

The index has recouped all losses since the start of the US-Iran war in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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