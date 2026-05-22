Japan's Nikkei rallies to record close as AI shares shine

Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Shine Corporate Aktie

Shine Corporate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1164W / ISIN: AU000000SHJ1

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22.05.2026 09:03:08

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