Japan’s Nikkei rises past 72,000 mark for first time as AI euphoria persists

Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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22.06.2026 04:12:43
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The broader Topix gains 1.1% to 4,089.59Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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