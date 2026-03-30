Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.03.2026 03:03:25
Japan’s Nikkei sinks on recession fears; benchmark JGB yields hit 27-year high
[TOKYO] Japan’s Nikkei share average tumbled on Monday (Mar 30), while benchmark bond yields briefly touched a 27-year high before retreating, as...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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