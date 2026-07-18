RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
|
18.07.2026 09:51:22
Japan's superstitions make some homes hard to sell or rent
Many Japanese people are reluctant to buy or rent homes where a sudden or violent death has occurred. To reassure prospective buyers and tenants, property owners are calling in "ghost investigators."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!