RENT CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001

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19.07.2026 09:35:21

Japan's superstitions make some homes hard to sell or rent

Many Japanese people are reluctant to buy or rent homes where a sudden or violent death has occurred. To reassure prospective buyers and tenants, property owners are calling in "ghost investigators."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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