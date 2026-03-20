Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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20.03.2026 14:03:58
Japan's Takaichi emerges buoyed from Trump summit
Prime Minister Sanae Takaichi was wary that Trump might repeat his call for Japanese military support in the Middle East, but the summit instead focused on trade, investment and deeper economic cooperation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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