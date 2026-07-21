Moonshot Aktie
WKN DE: MOON01 / ISIN: NETMOON00001
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22.07.2026 01:01:03
Japan’s trains are getting much faster as moonshot policy takes hold
505km per hour rail project has taken on symbolic importanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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