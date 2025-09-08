08.09.2025 08:04:38

Japans Wirtschaft wächst stärker als zunächst angenommen

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker entwickelt als noch Mitte August angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gestiegen, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis der zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war nur ein Wachstum um 1,0 Prozent gemeldet worden.

Die deutliche Korrektur der ersten Schätzung ist für Volkswirte überraschend. Sie hatten damit gerechnet, dass die erste Schätzung bestätigt wird. Vor allem der Konsum und die Investitionen der Unternehmen seien höher ausgefallen als zunächst angenommen. Die Wirtschaft des Landes ist trotz der Herausforderungen wie dem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten das fünfte Quartal in Folge gewachsen./zb/jkr/mis

