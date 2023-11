Japans Wirtschaftsleistung ging stärker zurück als erwartet

In den drei Monaten bis Ende September sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gefallen, teilte die japanische Regierung auf Basis einer ersten Schätzung der amtlichen Statistiker am Mittwoch in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. In den beiden Quartalen davor war das Bruttoinlandsprodukt allerdings deutlich gestiegen, auch wenn das Wachstum für die Monate April bis Juni um 0,3 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent nach unten revidiert wurde.

/zb/jkr/men

TOKIO (dpa-AFX)