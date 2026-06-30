Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.06.2026 09:48:02
Japan’s yen has hit a 40-year low. Here’s what you need to know
For Singapore investments in the country, the weakening currency is a double-edged swordWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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