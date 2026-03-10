Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
|
10.03.2026 12:44:31
Jardine Matheson 2025 underlying profit up 11% at US$1.7 billion
The group's final dividend of US$1.75 a share brings its full-year payout to US$2.35
Nachrichten zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel
|Jardine Matheson Holdings LtdShs
|70,00
|12,00%
