Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
|
10.03.2026 14:48:06
Jardine Matheson FY25 Underlying Profit Rises
(RTTNews) - Jardine Matheson Holdings (J36.SI, JAR.L) reported Preliminary 2025 profit attributable to shareholders of $1.11 billion compared to a loss of $468 million, last year. Profit per share was $3.77 compared to a loss of $1.61. Adjusted underlying profit attributable to shareholders was $1.68 billion compared to profit of $1.52 billion, last year. Adjusted underlying profit per share was $5.72 compared to $5.23.
For the year ended 31 December 2025, revenue declined to $34.2 billion from $35.8 billion, prior year. Underlying revenue was $33.82 billion compared to $34.86 billion.
Jardine Matheson shares are currently trading at $78.40, up 7.68%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jardine Matheson Holdings LtdShs
|65,10
|4,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX sehr freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich gespalten. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.