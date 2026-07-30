Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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30.07.2026 15:02:06
Jardine Matheson posts 9% growth in H1 underlying profit to US$735 million
Board declares interim dividend of US$0.65 per share; full-year dividend targeted to grow 5% to US$2.47 apieceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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