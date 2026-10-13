Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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13.10.2026 02:58:52
Jardine Matheson raises 2026 earnings guidance as high as US$5.65 per share
It also acquires the remaining 50% of Gammon Construction it did not already own for US$330 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Jardine Matheson Holdings LtdShs
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